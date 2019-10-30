В 2020 году на Кубани создадут 42 инновационных центра для обучения школьников

СЕГОДНЯ 10:41 2019-10-30T10:41:33+03:00

Учреждения уже определены, в них ведется подготовительная работа

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В Краснодарском крае в рамках нацпроекта «Образование» в школах, расположенных в сельской местности, создаются центры цифрового и гуманитарного образования «Точки роста». На их открытие было выделено более 250 миллионов рублей.

Для подготовки к работе в центрах более 800 кубанских педагогов прошли дистанционные курсы, 153 учителя освоили современные технологии обучения.

- В 2020 году появятся еще 42 инновационных центра в 32 муниципальных образованиях Краснодарского края. Школы уже определены, ведется подготовительная работа. До конца 2024 года планируется создать не менее 570 таких центров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Краснодаре стартовал ремонт дорог 2020 года. Работы на 12 небольших участках планируют завершить до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU