Артисты Краснодарской филармонии выступят в Кремлевском Дворце
Артисты Краснодарской филармонии выступят в Кремлевском Дворце. 4 ноября они представят в Москве духовно-патриотическую программу «Казачье раздолье».
- На праздничном концерте будет еще 11 регионов, где проживают казаки: Дон, Поволжье, Оренбуржье, Дальний Восток и другие. Специально для новой программы коллектив Краснодарской филармонии изучал их обряды, учитывал особенности диалектов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В масштабную программу будут вовлечены практически все коллективы Краснодарской филармонии имени Пономаренко, которая в этом году отмечает свое 80-летие.
Напомним, в 2020 году на Кубани создадут 42 инновационных центра для обучения школьников. Учреждения уже определены, в них ведется подготовительная работа.
ИСТОЧНИК KP.RU