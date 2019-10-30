СЕГОДНЯ 11:49 2019-10-30T11:49:44+03:00

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Артисты Краснодарской филармонии выступят в Кремлевском Дворце. 4 ноября они представят в Москве духовно-патриотическую программу «Казачье раздолье».

- На праздничном концерте будет еще 11 регионов, где проживают казаки: Дон, Поволжье, Оренбуржье, Дальний Восток и другие. Специально для новой программы коллектив Краснодарской филармонии изучал их обряды, учитывал особенности диалектов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В масштабную программу будут вовлечены практически все коллективы Краснодарской филармонии имени Пономаренко, которая в этом году отмечает свое 80-летие.

Напомним, в 2020 году на Кубани создадут 42 инновационных центра для обучения школьников. Учреждения уже определены, в них ведется подготовительная работа.

ИСТОЧНИК KP.RU