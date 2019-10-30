Краснодарский театр драмы принял участие в проекте «Большие гастроли»

СЕГОДНЯ 13:09 2019-10-30T13:58:38+03:00

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В рамках программы «Большие гастроли» прошли обменные выступления Краснодарского и Ростовского академических театров драмы имени Горького.

- Артисты Кубани представили комедию «Кубанские казаки», драматическую притчу «Non Do1et», комедию «Слуга двух господ» и музыкальную сказку «Чудеса тридевятого царства», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Краснодарский академический театр драмы принимает участие в программе «Большие гастроли» уже второй раз. В 2017 году труппа выезжала на гастроли в Кабардино-Балкарию.

Напомним, артисты Краснодарской филармонии выступят в Кремлевском Дворце. 4 ноября они представят в Москве духовно-патриотическую программу «Казачье раздолье». На праздничном концерте будет еще 11 регионов, где проживают казаки: Дон, Поволжье, Оренбуржье, Дальний Восток и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU