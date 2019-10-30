2019-10-30T16:13:52+03:00
Общество

Кубанский бюджет получит в 2019 году более 300 млрд рублей доходов

Статьи расходов останутся социально ориентированными
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Кубанский бюджет в 2019 году получит порядка 305 млрд рублей доходов. Ранее прогнозировалось, что данная цифра не превысит 280 млрд. Дополнительные доходы направят на развитие и поддержку социальной сферы.

- Почти 710 миллионов рублей направят на увеличение зарплат бюджетникам, а свыше 570 миллионов - на развитие региональной медицины, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В 2019 году на возведение школ на Кубани потратили более 6,5 млрд рублей. На строительство детской краевой больницы и второй очереди больницы имени Очаповского выделено свыше 10,5 млрд. Около 2 млрд. рублей заложили на реконструкцию Краснодарского цирка.

Напомним, В Краснодаре рабочие приступили к ремонту дорог, которые включены в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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