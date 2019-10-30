2019-10-30T16:34:50+03:00
Общество

На Кубани назначен новый руководитель управления региональной безопасности

Им стал Евгений Чупров
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Управлении региональной безопасности Краснодарского края сменился руководитель. Нового главу ведомства - Евгения Чупрова сегодня представили коллективу.

- Чупров много лет работал в органах региональной прокуратуры. Его опят позволит решать задачи, стоящие перед Кубанью, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Евгений Чупров родился 4 мая 1967 года. В 1992 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета. После этого, до 2006 года работал в прокуратуре Иркутской области. В прокуратуру Краснодарского края Чупров пришел в августе 2006 года, став заместителем регионального прокурора. На этом посту он курировал силовое направление, органы МВД и другое.

Напомним, представлен новый председатель Арбитражного суда Северо-Кавказского округа

ИСТОЧНИК KP.RU

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