Ноябрьские праздники отметят в «Атамани»
В этнографическом комплексе «Атамани» запланированы различные развлекательные мероприятия на ноябрьские праздники.
- Программу 2, 3 и 4 ноября откроет концерт на площади «Майдан». Гости станицы смогут поучаствовать в «народных играх», кулинарных мастер-классах, посетить местный зверинец. Для детей будет организована квест-игра «По следам кубанских казаков», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Комплекс впервые работает в ноябре, обычно он закрывается в середине-конце октября. На ноябрьские праздники уже идет экскурсионная запись, это в основном школьники, жители Крыма.
Напомним, в Сочи открылся туристско-спортивный форум. Участники прибыли на мероприятия более чем из 50 регионов страны.
ИСТОЧНИК KP.RU