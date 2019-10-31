Ноябрьские праздники отметят в «Атамани»

СЕГОДНЯ 07:38 2019-10-31T07:38:06+03:00

Жителей и гостей края ждут со 2 по 4 ноября

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В этнографическом комплексе «Атамани» запланированы различные развлекательные мероприятия на ноябрьские праздники.

- Программу 2, 3 и 4 ноября откроет концерт на площади «Майдан». Гости станицы смогут поучаствовать в «народных играх», кулинарных мастер-классах, посетить местный зверинец. Для детей будет организована квест-игра «По следам кубанских казаков», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Комплекс впервые работает в ноябре, обычно он закрывается в середине-конце октября. На ноябрьские праздники уже идет экскурсионная запись, это в основном школьники, жители Крыма.

Напомним, в Сочи открылся туристско-спортивный форум. Участники прибыли на мероприятия более чем из 50 регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU