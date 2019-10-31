В Сочи откроют новый автобусный маршрут

СЕГОДНЯ 08:16 2019-10-31T08:16:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сочи по многочисленным просьбам жителей курорта откроют новый автобусный маршрут. Он соединит микрорайон КСМ с социально-значимыми объектами микрорайона Макаренко.

- Кольцевой маршрут №9 «ул. Труда - ул. Абрикосовая - ул. Труда» начнет курсировать с 5 ноября, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

- Движение городских и пригородных маршрутов курорта можно отследить в на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города или в бесплатном мобильном приложении Транспорт.Сочи, - добавили в ведомстве.

Напомним, в Сочи с 30 октября перекрыли участок федеральной трассы на мосту через реку Агура. При этом сохранится двухстороннее движение в оба направления. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Черноморье».

ИСТОЧНИК KP.RU