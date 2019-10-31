СЕГОДНЯ 09:07 2019-10-31T09:07:53+03:00

В 2020 году в Новороссийске начнут строить дорогу «Южный обход»

Изменить размер текста: A A

В 2020 году в Новороссийске начнут реализовывать проект по строительству автодороги «Южный обход». Проектно-сметная документация на возведение первого этапа от проспекта Дзержинского до улицы Шоссейная направлена на экспертизу. Об этом сообщил мэр города Игорь Дяченко в своем Instagram.

Протяженность дороги составит 26 км. Она соединит Южный район с трассой в районе памятника «Непокоренным».

Все детали реализации проекта обсудили 30 октября с депутатами на заседании комитета городской Думы VI созыва по вопросам промышленности, экологии, транспорта и связи.

Напомним, в Краснодаре рабочие приступили к ремонту дорог, которые включены в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год. Выбрали 12 небольших участков, их планируют обновить еще до конца 2019 года. Территории для ремонта выбрали вместе с местными жителями.

ИСТОЧНИК KP.RU