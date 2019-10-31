В Краснодаре в хуторе Ленина запустили новую котельную

СЕГОДНЯ 09:54 2019-10-31T09:54:19+03:00

Она будет обслуживать почти 10 тысяч местных жителей

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Современную котельную установили в хуторе Ленина Краснодара по улице Лукьяненко. Она будет обслуживать почти 10 тысяч местных жителей. Теперь сотрудники теплоснабжающей организации пройдутся по каждому дому и отрегулируют системы, чтобы обеспечить качество подачи тепла и горячей воды.

- Блочно-модульная котельная изготовлена по индивидуальному заказу в Ростове-на-Дону, она собрана из четырех блоков. Внутри установлено современное оборудование. Весь процесс работы полностью автоматизирован, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Мощности котельной хватить, чтобы обогревать новую большую школу, детский сад, многоквартирные жилые дома.

Напомним, в ближайшие три года в Краснодарском крае на строительство новой инфраструктуры Ейского, Троицкого и Таманского групповых водоводов направят 10 млрд рублей. Данные работы помогут решить проблему с водоснабжением, которая наблюдается на этих территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU