СЕГОДНЯ 13:04 2019-10-31T13:04:36+03:00

Здесь построили спортивные площадки и детский городок

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В станице Старокорсунской Краснодара открыли первую очередь сквера «Прохладный». Зеленую зону обновили на площади в 1 гектар. Здесь построили спортивные площадки и детский городок, отремонтировали освещение, установили садовые диваны, обустроили дорожки.

Благоустройство сквера продолжат. К 75-летию Победы здесь приведут в порядок мемориал в честь жителей станицы, погибших в годы ВОВ.

- Уже на первом этапе благоустройства появился детский городок и две спортивные площадки с прорезиненным покрытием, велодорожка, новые тротуары, уличное освещение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодаре в течение четырех лет отремонтируют цирк. На эти цели из краевого бюджета выделено почти два миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU