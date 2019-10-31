В Белореченском районе водитель без прав устроил ДТП

СЕГОДНЯ 13:16 2019-10-31T13:16:00+03:00

С травмами он был госпитализирован

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В Белореченском районе 30 октября около 17:00 в районе 42-километра автодороги «Гуринская – Черниговская – Рязанская» произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, пьяный 27-летний житель соседней республики за рулем автомобиля «ВАЗ 217030» не справился с управлением, влетел в «ГАЗ», съехал с дороги. Машина опрокинулась, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате происшествия 26-летний пассажир «Лады» с травмами был госпитализирован. Выяснилось, что у него не было прав.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Лазаревском районе Сочи утром в поселке Якорная Щель произошло дорожно-транспортное происшествие. В районе железнодорожного вокзала столкнулись ВАЗ 2106 и Hyundai Solaris, которые двигались навстречу друг другу. В результате аварии в искореженной «шестерке» оказался зажат водитель. Его достали спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU