В Краснодаре больше трех недель разыскивают 26-летнего парня

СЕГОДНЯ 15:53 2019-10-31T15:53:37+03:00

Родные ничего не знают о его местонахождении

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В Краснодаре разыскивают 26-летнего Барышникова Ивана Андреевича. С родными на связь он перестал выходить 8 октября. С тех пор его ищут, однако даже спустя три недели о местонахождении парня ничего неизвестно.

К поискам присоединились волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт».

- Рост Ивана 175 сантиметров, он среднего телосложения, волосы темные до плеч, глаза карие, - рассказывают о приметах молодого человека в поисковом отряде.

Он одет в белую футболку с черно-желтыми горизонтальными полосками, синие джинсы, черные кроссовки.

Если вам известна какая-либо информация об Иване Барышникове, звоните по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, ранее в Краснодаре потерялась 80-летняя женщина. 13 октября она вышла от родственников и пропала. Однако, спустя сутки волонтерам удалось найти ее живой.

ИСТОЧНИК KP.RU