В Краснодаре больше трех недель разыскивают 26-летнего парня
В Краснодаре разыскивают 26-летнего Барышникова Ивана Андреевича. С родными на связь он перестал выходить 8 октября. С тех пор его ищут, однако даже спустя три недели о местонахождении парня ничего неизвестно.
К поискам присоединились волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт».
- Рост Ивана 175 сантиметров, он среднего телосложения, волосы темные до плеч, глаза карие, - рассказывают о приметах молодого человека в поисковом отряде.
Он одет в белую футболку с черно-желтыми горизонтальными полосками, синие джинсы, черные кроссовки.
Если вам известна какая-либо информация об Иване Барышникове, звоните по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
Напомним, ранее в Краснодаре потерялась 80-летняя женщина. 13 октября она вышла от родственников и пропала. Однако, спустя сутки волонтерам удалось найти ее живой.
ИСТОЧНИК KP.RU