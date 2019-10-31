2019-10-31T18:12:25+03:00
Политика

Ушел в отставку глава Ейского района Кубани

Юрий Келембет сложил полномочия досрочно
Максим ОСОКИН
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Фото: yeiskraion.ruФото: yeiskraion.ru
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В Ейском районе прошла очередная сессия Совета муниципального образования. В ее ходе стало известно о досрочном сложении полномочий главы района Юрия Келембета. Он руководил муниципальным образованием последние 4 года.

- Краевые власти высоко оценили работу Келембета на данном посту. А бывший глава района поблагодарил депутатов за слаженную работу, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Ейского района.

В ходе заседания парламентариям представили заместителя главы Ейского района Виктора Ляхова. Он был назначен на этот пост 30 октября.

Напомним, в Управлении региональной безопасности Краснодарского края сменился руководитель. Нового главу ведомства - Евгения Чупрова представили коллективу. Чупров много лет работал в органах прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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