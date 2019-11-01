СЕГОДНЯ 08:11 2019-11-01T08:11:02+03:00

В Темрюкском районе 13-летний мальчик попал под колеса машины

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31 октября около 17:00 произошло дорожно-транспортное происшествие в Темрюке на улице Мира.

- Было установлено, что 40-летний водитель, выезжая задним ходом со двора частного дома, сбил 13-летнего мальчика, который ехал на велосипеде по тротуару, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ОГИБДД по Темрюкскому району.

В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик получил ушиб ключицы, ему было назначено амбулаторное лечение.

Напомним, в Белореченском районе 30 октября около 17:00 в районе 42-километра автодороги «Гуринская – Черниговская – Рязанская» произошло дорожно-транспортное происшествие. Пьяный 27-летний житель соседней республики за рулем автомобиля «ВАЗ 217030» не справился с управлением, влетел в «ГАЗ», съехал с дороги. Машина опрокинулась.

ИСТОЧНИК KP.RU