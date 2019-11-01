2019-11-01T09:07:48+03:00
Общество

В селе под Анапой открыли пожарную часть

Под защиту огнеборцев попала Джигинка и еще 18 населенных пунктов
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация АнапыФото: администрация Анапы
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В селе под Анапой открыли пожарную часть № 36. Под защиту расчетов теперь попадет не только Джигинка, но и еще 18 населенных пунктов муниципалитета.

- В депо будет работать 19 человек личного состава. У них на вооружении современное пожарное оборудование и 2 единицы техники. В часть входят пункт связи, кабинет начальника смены, комната отдыха, раздевалка, душевая, технические помещения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

В поселке Суворов-Черкесский также возводят пожарную часть. Работы сейчас идут полным ходом, открыть объект планируется до начала курортного сезона-2020.

Напомним, в станице Старокорсунской Краснодара открыли первую очередь сквера «Прохладный». Здесь построили спортивные площадки и детский городок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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