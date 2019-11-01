В Сочи спасатели помогли мужчине, который застрял под колесами автомобиля

СЕГОДНЯ 10:47 2019-11-01T11:00:55+03:00

Спасатели достали мужчину, который застрял под колесами автомобиля Фото: Архив "КП"

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31 октября в 20:50 в спасотряд МЧС поступила информация о ЧП. В Адлере в районе переулка Богдана Хмельницкого легковой автомобиль сбил пешехода, в результате чего потерпевший застрял под машиной.

На место выехали Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России. Сотрудники ведомства при помощи гидравлического оборудования приподняли легковушку и освободили 37-летнего сочинца.

- Потерпевшего передали врачам скорой помощи, от пешехода чувствовался сильный запах алкоголя, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Напомним, в Лазаревском районе Сочи утром в поселке Якорная Щель произошло дорожно-транспортное происшествие. В районе железнодорожного вокзала столкнулись ВАЗ 2106 и Hyundai Solaris, которые двигались навстречу друг другу. В результате аварии в искореженной «шестерке» оказался зажат водитель. Его достали спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU