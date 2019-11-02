Жесткое ДТП под Белореченском: пострадали водители двух легковушек
Авария произошла утром в субботу, 2 ноября, под Белореченском. В 08:10 на телефон «112» от дежурно-диспетчерской службы поступил звонок о ДТП с пострадавшими.
Фото: instagram.com/go_i_chs_belorechensk
- По прибытию спасателей установлено, что на дороге столкнулись «семерка» и «двенадцатая», - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Управлении по делам ГО и ЧС Белореченска.
В результате аварии машины получили значительные повреждения. В ДТП пострадали оба водителя. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы в реанимационное отделение Белореченского ЦРБ.
Фото: instagram.com/go_i_chs_belorechensk
- Причина аварии – несоблюдение правил дорожного движения. Просим автомобилистов быть внимательными за рулем и не превышать скорость, - добавляютя в Управлении по делам ГО и ЧС Белореченска.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре сотрудники Росгвардии задержали парня, который скрылся с места ДТП. Его передали прибывшему наряду ДПС.
ИСТОЧНИК KP.RU
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