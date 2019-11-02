2019-11-02T16:17:49+03:00
Общество

На Яблоновском мосту в ночь на 3 ноября восстановят рамы для большегрузов

Из-за этого движение на путепроводе ограничат
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Теперь габаритные рамы и облегченные предупреждающие конструкции будут хорошо видны ночью. Фото: krd.ruТеперь габаритные рамы и облегченные предупреждающие конструкции будут хорошо видны ночью. Фото: krd.ru
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На Яблоновском мосту в ночь на 3 ноября восстановят сбитые автобусами габаритные рамы. Инцидент произошел еще 14 июля. Спустя день после установки специальных ограничителей на мост попытался въехать сначала один автобус, а потом – другой. Но движение продолжить не смогли, поскольку врезались в эти ограждения.

После выяснения всех обстоятельств, мэрия собиралась взыскивать с виновников ДТП полную стоимость поврежденных конструкций. И вот дело дошло до установки.

- На время проведения работ проезд по мосту будет полностью закрыт с 23:00 2 ноября до 06:00 3 ноября, - сообщают «КП» - Кубань» в администрации Краснодара.

Конструкции, как и раньше, установят с обеих сторон моста. Кроме того, смонтируют специальные облегченные «габаритные предохранители», которые будут служить предупреждением для водителей.

- Транспортным средствам никакого ущерба не будет, - сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов. - К слову, габаритные рамы и облегченные предупреждающие конструкции будут хорошо видны ночью - они оформлены световозвращающими знаками и специальной лентой, которая светится в темноте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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