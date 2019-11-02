2019-11-02T23:18:09+03:00
Происшествия

Крупная авария с участием скорой помощи произошла на Кубани

Пострадали 4 человека
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: instagram.com/temruk__infoФото: instagram.com/temruk__info
Изменить размер текста:

ДТП с участием кареты «скорой помощи» случилось днем в субботу, 2 ноября. В 13:10 в станице Старотитаровской Темрюкского района на дороге столкнулись скорая и легковушка.

По предварительным данным, водитель «скорой» выезжал со второстепенной дороги на главную, но не убедился в безопасности маневра.

- С места происшествия в больницу доставили четыре человека с травмами, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Два фельдшера «скорой» в тяжелом состоянии находятся сейчас в реанимации, водитель - под наблюдением. Девушка, находившая за рулем легковушки, отправлена на амбулаторное лечение.

Причины аварии выясняются.

Напомним, ранее под Белореченском столкнулись две легковушки. В результате аварии машины получили значительные повреждения. В ДТП пострадали оба водителя. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы в реанимационное отделение Белореченского ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новороссийске на «Хамсафесте-2019» установили мировой рекорд
Из Геленджика запускают прямые авиарейсы в Казань
В Краснодаре ОМОН взорвал снаряд времен войны
На Яблоновском мосту в ночь на 3 ноября восстановят рамы для большегрузов
Жесткое ДТП под Белореченском: пострадали водители двух легковушек
Пролежал больше двух дней на полу: в Новороссийске спасатели помогли мужчине в запертой квартире
«Успейте посмотреть»: фонтаны в Краснодаре отключат 4 ноября
Суд по делу о нападении на дом бывшего вице-губернатора Кубани Ахеджака начнется 5 ноября
В Краснодаре спустя почти месяц разыскали пропавшего парня
Дождались: в Краснодаре после вмешательства прокуратуры ввели в эксплуатацию долгострой
В Краснодаре пройдет ежегодный фестиваль «Улыбки детей»
В четыре раза дешевле, чем год назад: В Геленджике обанкротившийся океанариум продает акулу за 2,2 млн рублей
В «Сочи марафоне» пробегут четыре тысячи человек из разных регионов страны
День народного единства 2019 в Краснодаре: где перекроют улицы в городе
В Адыгее при пожаре в частном доме погибла 4-летняя девочка
В Краснодаре почти неделю разыскивают 29-летнего парня
Bentley и 44 объекта недвижимости: Генпрокуратура изымет имущество у экс-главы санатория на Кубани
На Кубани до конца года сдадут 22 социальных объекта
Кубанские муниципалитеты получат дополнительный доход
Свыше 1500 тысяч полицейских будут охранять порядок во время празднования «Дня народного единства»
На Кубани завершили уборку винограда
В Краснодарском крае стартовал отопительный сезон
Из Краснодара будут летать рейсы в Гоа и Паттайю
В Новороссийске ожидается усиление ветра до 27 метров в секунду
В Краснодаре появится еще одна зеленая зона
В Туапсе бывшая сотрудница пенсионного фонда похитила более 1,8 миллиона рублей