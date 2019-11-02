Крупная авария с участием скорой помощи произошла на Кубани

2 Нояб. 23:18 2019-11-02T23:18:09+03:00

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ДТП с участием кареты «скорой помощи» случилось днем в субботу, 2 ноября. В 13:10 в станице Старотитаровской Темрюкского района на дороге столкнулись скорая и легковушка.

По предварительным данным, водитель «скорой» выезжал со второстепенной дороги на главную, но не убедился в безопасности маневра.

- С места происшествия в больницу доставили четыре человека с травмами, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Два фельдшера «скорой» в тяжелом состоянии находятся сейчас в реанимации, водитель - под наблюдением. Девушка, находившая за рулем легковушки, отправлена на амбулаторное лечение.

Причины аварии выясняются.

Напомним, ранее под Белореченском столкнулись две легковушки. В результате аварии машины получили значительные повреждения. В ДТП пострадали оба водителя. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы в реанимационное отделение Белореченского ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU