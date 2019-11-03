В Армавире в результате ДТП пострадал подросток

СЕГОДНЯ 10:11 2019-11-03T10:11:01+03:00

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В Армавире произошло ДТП в котором пострадал 15-летний подросток. Он решил прокатиться на машине отца и попал в аварию.

- По предварительным данным, молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ-21120, превысил скорость, не справился с управлением и допустил занос машины, которая врезалась в опору ЛЭП, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ОГИБДД ОМВД по Армавиру.

В результате ДТП подросток получил серьезные травмы и был госпитализирован. Автомобиль восстановлению не подлежит. Сейчас во всех обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, ДТП с участием кареты «скорой помощи» случилось днем в субботу, 2 ноября. В 13:10 в станице Старотитаровской Темрюкского района на дороге столкнулись скорая и легковушка. По предварительным данным, водитель «скорой» выезжал со второстепенной дороги на главную, но не убедился в безопасности маневра.

ИСТОЧНИК KP.RU