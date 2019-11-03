2019-11-03T14:49:32+03:00
Общество

С улиц Сочи эвакуируют брошенные автомобили

Если их владельцы не объявятся, машины отправят на утилизацию
Максим ОСОКИН
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В Сочи эвакуируют бесхозные автоВ Сочи эвакуируют бесхозные автоФото: Семён Иванов
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В Сочи сформирована специальная комиссия, которая обследует автомобили, которые долго остаются припаркованными на улицах курорта. Если их признают брошенными – машины эвакуируют.

- Если владелец машины захочет забрать ее, ему придется оплатить эвакуацию и хранение на штрафстоянке, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В том случае, если хозяин авто не объявится, то мэрия подаст иск в суд на признание его брошенным и перешедшим в муниципальную собственность. Затем ее отправят на утилизацию. Сотрудники госавтоинспекции оформят необходимы документы.

Стоит отметить, что за 5 лет с улиц города-курорта убрали таким образом 200 брошенных автомобилей.

Напомним, в Армавире произошло ДТП в котором пострадал 15-летний подросток. Он решил прокатиться на машине отца и попал в аварию. В результате ДТП подросток получил серьезные травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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