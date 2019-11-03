2019-11-03T18:11:45+03:00
Общество

Кубань лидирует среди регионов по количеству проданных новых авто

Регион занял пятое место рейтинга
Максим ОСОКИН
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Фото: ru.wikipedia.orgФото: ru.wikipedia.org
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Жители Краснодарского края с начала года купили почти 28 тысяч новых автомобилей. Это позволило Кубани занять пятое место среди российских регионов.

- Возглавили рейтинг Москва и Московская область, на третьем месте Санкт-Петербург, а Краснодарский край лишь немного уступил республике Татарстан, - говориться в данных агентства «Автостат».

Наиболее популярными у жителей Края стали автомобили марки ВАЗ. В ТОП-5 также вошли Hyundai, Toyota, KIA и Nissan. Самым популярным отечественным автомобилем стала LADA Priora. Среди зарубежных машин лидирует Ford Focus.

Напомним, в Сочи сформирована специальная комиссия, которая обследует автомобилиhttps://www.kuban.kp.ru/online/news/3660761/, долго припаркованные на улицах курорта. Если их признают брошенными – машины эвакуируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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