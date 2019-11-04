На Кубани прошел фестиваль национальной кухни

СЕГОДНЯ 18:31 2019-11-04T18:31:39+03:00

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Фестиваль национальной кухни прошел в День народного единства в Тбилисском районе Кубани. Праздник назвали «За общим столом», пиршества развернулись на главной площади станицы. Здесь все желающие могли попробовать не только традиционные шашлыки, но и плов, студень, запечную утку, пахлаву и многое другое.

И пока один ели, другие – танцевали. Фестиваль национальной кухни сопровождался концертом. А еще здесь работала ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства.

Перед стартом праздника земляков поздравил глава Тбилисского района Евгений Ильин.

- Мы родились и выросли в могущественной, сильной России, которая имеет богатую историю. И мы обязаны сберечь наследие, которое завещали нам предки, и передать его своим детям, - сказал глава.

Кстати, в день народного единства в Сочи сделали бесплатным вход в "Дендрарий". Правда, не для всех, а для детей и пенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU