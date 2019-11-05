2019-11-05T09:38:13+03:00
Происшествия

На Кубани столкнулись две легковушки

По предварительным данным, пострадала маленькая девочка
Александра ПОДУШКО
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Фото: ЧП КраснодарФото: ЧП Краснодар
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4 ноября около 19:00 в Славянске-на-Кубани на пересечении улиц Школьная и Ковтюха произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель Skoda допустил столкновение с Nexia. Со слов очевидцев, одна из иномарок вылетела на полосу встречного движения. Здесь она столкнулась с автомобилем марки Daewoo.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажирка Nexia - 4-летняя девочка, у нее диагностирован перелом нижней конечности. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, авария случилась 4 ноября в Сочи на трассе Адлер — Красная Поляна. Как сообщают очевидцы, водитель «Рено Логан» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной каршеринга. Далее от удара автомобиль аренды отбросило на встречный транспорт. В итоге в аварию попали сразу шесть машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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