2019-11-05T09:53:22+03:00
Спорт

В Сочи прошел турнир по армейскому рукопашному бою

Участие приняли 54 военнослужащих
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В городе-курорте на базе СК «Самбо-70» гимназии №9 состоялся ежегодный турнир по армейскому рукопашному бою. Он прошел среди действующих военнослужащих Сочинского гарнизона.

- В соревнованиях приняли участие 54 человека, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

- По результатам турнира первое место у команды Росгвардии, второе - у команды военнослужащих министерства обороны, третье место заслужил военно-спортивный клуб «Эдельвейс», - отметили организаторы турнира.

Напомним, в Краснодаре прошел фестиваль «В спорте едины». Его приурочили к юбилею Александра Москаленко. Перед гостями мероприятия выступили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №3, а также краевого Центра олимпийской подготовки по прыжкам на батуте

ИСТОЧНИК KP.RU

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