СЕГОДНЯ 11:08 2019-11-05T11:08:56+03:00

В Ейском районе женщина, поругавшись с мужем, обвинила его в краже Фото: Архив "КП"

За ложный донос ей грозит до двух лет тюрьмы

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К полицейским Ейского района с заявлением о краже обратилась местная жительница. 35-летняя заявительница рассказал, что у нее похитили три золотых кольца. К этому может быть причастен ее муж.

- Полицейские проверили информацию. Сведения о противоправном деянии не подтвердились. Выяснилось, что женщина обратилась в полицию после ссоры с мужем, и оговорила его из чувства мести, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ (Заведомо ложный донос). Ей грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, в Новороссийске задержали парня, который скрывался от следствия за хранение наркотиков. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU