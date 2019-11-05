В Краснодаре из пожара в жилом доме спасли 4 детей
В Краснодаре в многоэтажке на улице Котлярова потушили пожар.
- Пожар полностью был локализован, а затем полностью потушен спустя несколько минут после прибытия экстренных служб, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Из горящего дома спасатели эвакуировали 40 человек.
Кроме того, в МЧС сообщают о том, что спасены из пожара 10 человек. Среди них 4 детей.
Что стало причиной возгорания в квартире на площади в 30 квадратных метров будут выяснять специалисты.
Напомним, сообщение на пульт краснодарских пожарных поступило в 10.26. В ту же минуту по тревоге выехали пять единиц техники и 15 человек личного состава пожарной части.
Эвакуация жильцов началась незамедлительно.
В МЧС рекомендуют быть бдительнее. Особенно в период наступления отопительного сезона. Не рискуйте жизнями своею и близких.
ИСТОЧНИК KP.RU