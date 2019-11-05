В Краснодаре из пожара в жилом доме спасли 4 детей

СЕГОДНЯ 11:37 2019-11-05T11:39:47+03:00

В МЧС рекомендуют быть бдительнее с наступлением отопительного сезона

Еще пятеро взрослых были эвакуированы

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В Краснодаре в многоэтажке на улице Котлярова потушили пожар.

- Пожар полностью был локализован, а затем полностью потушен спустя несколько минут после прибытия экстренных служб, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Из горящего дома спасатели эвакуировали 40 человек.

Кроме того, в МЧС сообщают о том, что спасены из пожара 10 человек. Среди них 4 детей.

Что стало причиной возгорания в квартире на площади в 30 квадратных метров будут выяснять специалисты.

Напомним, сообщение на пульт краснодарских пожарных поступило в 10.26. В ту же минуту по тревоге выехали пять единиц техники и 15 человек личного состава пожарной части.

Эвакуация жильцов началась незамедлительно.

В МЧС рекомендуют быть бдительнее. Особенно в период наступления отопительного сезона. Не рискуйте жизнями своею и близких.

ИСТОЧНИК KP.RU