Кубанский дзюдоист взял «золото» на международных соревнованиях в Австралии
Всего на татами в городе Перте вышли около 300 спортсменов из более чем 70 стран. Краснодарский край представлял 23-летний Михаил Игольников из Туапсе. Он обладатель множества наград всероссийских и международных турниров.
- Михаил выступал в весовой категории до 90 килограммов. Он взял золотую медаль, оставив позади соперников из Бразилии, Польши и Турции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
- Тренирует спортсмена прославленный Джанболет Нагучев, - сообщили в министерстве физической культуры и спорта Кубани.
Напомним, в городе-курорте на базе СК «Самбо-70» гимназии №9 состоялся ежегодный турнир по армейскому рукопашному бою. Он прошел среди действующих военнослужащих Сочинского гарнизона.
ИСТОЧНИК KP.RU