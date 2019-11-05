Кубанский дзюдоист взял «золото» на международных соревнованиях в Австралии

СЕГОДНЯ 13:36 2019-11-05T13:36:07+03:00

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Всего на татами в городе Перте вышли около 300 спортсменов из более чем 70 стран. Краснодарский край представлял 23-летний Михаил Игольников из Туапсе. Он обладатель множества наград всероссийских и международных турниров.

- Михаил выступал в весовой категории до 90 килограммов. Он взял золотую медаль, оставив позади соперников из Бразилии, Польши и Турции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Тренирует спортсмена прославленный Джанболет Нагучев, - сообщили в министерстве физической культуры и спорта Кубани.

Напомним, в городе-курорте на базе СК «Самбо-70» гимназии №9 состоялся ежегодный турнир по армейскому рукопашному бою. Он прошел среди действующих военнослужащих Сочинского гарнизона.

ИСТОЧНИК KP.RU