2019-11-06T09:17:50+03:00
Происшествия

Лесная подстилка загорелась в Северском районе

Площадь, пройденная огнем, составила 8,3 гектар
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краюФото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю
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5 ноября дежурному МЧС поступило сообщение о задымлении в районе поселка Планченская Щель.

Сотрудниками ПХС-203 (пожарно-химическая станция) было зафиксировано, что горит лесная подстилка. Угрозы распространения на населенный пункт нет.

- Площадь, пройденная огнем, составляет 8,3 гектар. Погибших и пострадавших нет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

К ликвидации возгорания привлекли 45 человек личного состава и 13 единиц техники. Около 19:00 пожар был локализован.

Напомним, предполагаемого виновника пожара в многоэтажке Краснодара ищет полиция. Сразу после ЧП жители дома решили наказать мужчину, не дожидаясь выводов экспертов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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