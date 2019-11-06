Лесная подстилка загорелась в Северском районе
5 ноября дежурному МЧС поступило сообщение о задымлении в районе поселка Планченская Щель.
Сотрудниками ПХС-203 (пожарно-химическая станция) было зафиксировано, что горит лесная подстилка. Угрозы распространения на населенный пункт нет.
- Площадь, пройденная огнем, составляет 8,3 гектар. Погибших и пострадавших нет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
К ликвидации возгорания привлекли 45 человек личного состава и 13 единиц техники. Около 19:00 пожар был локализован.
Напомним, предполагаемого виновника пожара в многоэтажке Краснодара ищет полиция. Сразу после ЧП жители дома решили наказать мужчину, не дожидаясь выводов экспертов.
ИСТОЧНИК KP.RU