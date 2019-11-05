Предполагаемого виновника пожара в многоэтажке Краснодара ищет полиция

СЕГОДНЯ 16:42 2019-11-05T16:42:55+03:00

Во время пожара из многоэтажки эвакуировали 44 человека.

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Что стало причиной пожара в квартире на втором этаже на улице Котлярова, 17, сейчас разбираются эксперты. Напомним, огонь распространился на площади 30 квадратных метров. Из горящего дома спасатели эвакуировали людей - на улицу вывели 40 жильцов. Кроме того, в МЧС сообщали, что спасли из пожара 10 человек. Среди них четверо детей.

Очевидцы рассказывают, что из горящей квартиры выбежал мужчина, который кричал, что это он поджег жилье.

Пожар в доме на Котлярова, 17.

- Жильцы не стали дожидаться выводов экспертов и решили сами наказать мужчину. Они повалили его на землю и начали бить - вчетвером одного, - рассказывает автор видео.

Мужчину оттащили пожарные, после чего, как выяснилось, предполагаемый виновник ЧП скрылся.

- Ожидается заключение пожарных, где будет указаны основная причина возгорания, — сообщает официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. - Также предварительно установлено, что к происшествию может быть причастен 33-летний мужчина, проживающий в этой квартире. В момент пожара он был пьян.

При проведении осмотра места происшествия мужчина скрылся.

- Сейчас проводится проверка, - добавляет Артем Коноваленко.

ИСТОЧНИК KP.RU