2019-11-06T13:21:38+03:00
Общество

С начала года на Кубани произведено сельхозпродукции на 304,4 млрд рублей

Рост составил 4,5 процента
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В 2019 году в Краснодарском крае было увеличено производства пшеницы, риса, сои, зерновой кукурузы, подсолнечника. Так, произвели сельхозпродукции на 304,4 млрд рублей. Это на 4,5 процента больше, чем в прошлом году.

- С начала года экспорт зерновых культур составил 1,2 млрд долларов. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» к 2024 году краю предстоит нарастить объемы экспорта продукции АПК до 3,8 млрд долларов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Также увеличились показатели в сахарной промышленности – 26,3 процентов, кондитерской – 4,6 процента, в производстве комбикормов – 5,2 процентов, – добавили в управлении экономики и государственных программ минсельхоза региона.

Напомним, на Кубани фермерам-садоводам выделили 50 миллионов рублей на гранты. Деньги можно потратить на закладку садов интенсивного типа с установкой шпалеры и системы капельного орошения

ИСТОЧНИК KP.RU

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