2019-11-06T13:54:44+03:00
Общество

В Сочи в микрорайоне Кудепста построят детский спортивный комплекс и парк

Работы по благоустройству завершат до конца 2020 года
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В Сочи в микрорайоне Кудепста построят детский спортивный комплекс и парк. Об этом стало известно во время обхода территории главой города Алексеем Копайгородским.

В районе улицы Искры уже зарезервирован участок под строительство детского спортивного комплекса и прилегающего к нему сквера. Начало работ было запланировано на 2021 год.

- Так как вся необходимая для этого документация уже готова, Алексей Копайгородский дал поручение завершить работы по благоустройству территории до конца 2020 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Напомним, в Краснодаре отремонтировали первую дорогу из плана 2020 года. Весь участок открыт для проезда, уже готова разметка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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