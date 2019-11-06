В Сочи в микрорайоне Кудепста построят детский спортивный комплекс и парк
В Сочи в микрорайоне Кудепста построят детский спортивный комплекс и парк. Об этом стало известно во время обхода территории главой города Алексеем Копайгородским.
В районе улицы Искры уже зарезервирован участок под строительство детского спортивного комплекса и прилегающего к нему сквера. Начало работ было запланировано на 2021 год.
- Так как вся необходимая для этого документация уже готова, Алексей Копайгородский дал поручение завершить работы по благоустройству территории до конца 2020 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
Напомним, в Краснодаре отремонтировали первую дорогу из плана 2020 года. Весь участок открыт для проезда, уже готова разметка.
ИСТОЧНИК KP.RU