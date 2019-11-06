Краснодарцев приглашают взглянуть на оружие революции

СЕГОДНЯ 16:34 2019-11-06T16:34:47+03:00

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В Краснодаре 7 ноября откроется выставка «Оружие Революции». Мероприятие пройдет в Чистяковской роще с 12 до 17 часов.

- Экспозиция разместится на центральной аллее около фонтана. Все желающие смогут увидеть не только вооружение, которое использовалось во время Октябрьской Революции и Гражданской войны, но и оружие кубинских повстанцев, - рассказали «КП» - Кубань» организаторы мероприятия.

Гости выставки смогут сфотографироваться в форме красноармейца или «барбудо» с понравившимся экспонатом и на фоне соответствующего флага.

Напомним, 7 ноября в 16:00 в Краснодаре в краевом художественном музее имени Коваленко откроется выставка памяти художника-живописца Эдуарда Данильяна. Он руководил Краснодарским художественным училищем 22 года. Многие выпускники училища стали известными художниками и за пределами России. Экспозиция а будет работать с 7 по 17 ноября по адресу: улица Красная, 15.

ИСТОЧНИК KP.RU