В 2019 году 36 кубанских поликлиник получат новое оборудование
На Кубани в рамках нацпроекта «Здравоохранение» продолжается оснащение детских поликлиник современным оборудованием. В частности, детская поликлиника №1 за два года получила техники почти на 20 млн рублей.
- В 2018-м в 67 детских поликлиник и отделений Кубани поставили 480 единиц оборудования на общую сумму около 472 млн рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В текущем году идет работа по поставке современной медицинской техники в 36 организаций, работающих с детьми. В их число вошли, в частности, Детский диагностический центр и поликлиника Центра охраны материнства и детства Сочи. До конца года учреждения получат 339 единиц оборудования почти на 480 млн рублей. Уже в будущем году сюда поставят видеоэндоскопические аппараты.
Напомним, в Сочи в микрорайоне Кудепста построят детский спортивный комплекс и парк.
ИСТОЧНИК KP.RU