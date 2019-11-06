Кубанский казачий хор отправился в юбилейный тур
Основной состав Кубанского казачьего хора отправился в юбилейный гастрольный тур. Артисты уже выступили перед зрителями в Минске и Санкт-Петербурге.
- В этом году концертно-гастрольный сезон Кубанского казачьего хора ознаменован важной датой – 45-летием творческой деятельности Виктора Захарченко в качестве художественного руководителя коллектива, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе хора.
После выступления в Северной столице артисты коллектива посетили Псков, Великий Новгород, Тверь, Владимир, Ярославль, Кострому, Вологду и Иваново. Завершится гастрольный тур 18 ноября в Воронеже.
Напомним, в Краснодаре 7 ноября откроется выставка «Оружие Революции». Мероприятие пройдет в Чистяковской роще с 12 до 17 часов. Экспозиция разместится на центральной аллее около фонтана. Все желающие смогут увидеть не только вооружение, которое использовалось во время Октябрьской Революции и Гражданской войны, но и оружие кубинских повстанцев.
ИСТОЧНИК KP.RU