2019-11-06T19:09:15+03:00
Звезды

Кубанский казачий хор отправился в юбилейный тур

Артисты выступают не только в России, но и за рубежом
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба ККХФото: пресс-служба ККХ
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Основной состав Кубанского казачьего хора отправился в юбилейный гастрольный тур. Артисты уже выступили перед зрителями в Минске и Санкт-Петербурге.

- В этом году концертно-гастрольный сезон Кубанского казачьего хора ознаменован важной датой – 45-летием творческой деятельности Виктора Захарченко в качестве художественного руководителя коллектива, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе хора.

После выступления в Северной столице артисты коллектива посетили Псков, Великий Новгород, Тверь, Владимир, Ярославль, Кострому, Вологду и Иваново. Завершится гастрольный тур 18 ноября в Воронеже.

Напомним, в Краснодаре 7 ноября откроется выставка «Оружие Революции». Мероприятие пройдет в Чистяковской роще с 12 до 17 часов. Экспозиция разместится на центральной аллее около фонтана. Все желающие смогут увидеть не только вооружение, которое использовалось во время Октябрьской Революции и Гражданской войны, но и оружие кубинских повстанцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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