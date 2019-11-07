СК проводит проверку по факту пожара на нефтебазе в Новороссийске
Следственным отделом Новороссийска организована проверка по факту пожара, который произошел утром 7 ноября на нефтебазе города-героя.
Напомним, 7 ноября в 09:04 поступило сообщение о возгорании на объекте. Сотрудники МЧС установили, что горит резервуар подземного хранения нефтепродуктов. В 10:50 огнеборцы ликвидировали крупный пожар Продолжается работа перевалочного комплекса в штатном режиме. На месте трудится комиссия, которая устанавливает причины ЧП.
По имеющейся информации, в результате пострадали 6 человек в возрасте от 22 до 35 лет. Они с ожогами различной степени тяжести доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Возгорание могло произойти во время сварочных работ.
- На месте работает следователь. В ходе проведения проверки будут установлены все обстоятельства, а также причины и условия произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU