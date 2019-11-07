2019-11-07T17:50:09+03:00
Общество

В Сочи сносят сразу два самостроя

Их незаконно возвели на улице Бакинской
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации СочиФото: пресс-служба администрации Сочи
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В Сочи стартовали работы по сносу двух самостроев на улице Бакинской. Их планировали начать еще в начале июня 2019 года. Тогда владелец зданий подписал договор, согласно которому обязался снести объекты самостоятельно, но взятых на себя обязательств так и не выполнил.

- Самовольно возведенные строения демонтируют в ближайшее время. Такие же меры будут принимать по всем незаконным строениям, которые суд признает небезопасными, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

На Бакинской расположены два здания общей площадью 1,5 тысяч кв. метров. Первым под снос пойдет четырехэтажный дом. Все работы проводит подрядчик. Их стоимость затем возместит собственник самостроев.

Напомним, в Краснодаре на месте старых корпусов школы № 61 построят новый детсад. Об этом сообщили на встрече с жителями хутора Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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