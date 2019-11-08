Новую дубовую аллею заложили в Горячем Ключе

СЕГОДНЯ 07:18 2019-11-08T08:10:52+03:00

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В Горячем Ключе в городском парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы высадили 45 сеянцев дуба. Это прошло в рамках регионального форума приемных семей. Участие в мероприятии принял министр труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша.

- Обсудить актуальные вопросы в сфере семейной политики и детства в Горячий Ключ приехали более 300 делегатов. Это приемные родители, представители общественных организаций и органов власти, – отметили в министерстве труда и соцразвития края.

- Было открыто пять дискуссионных площадок. На которых участники обсудили вопросы защиты прав и интересов детей, методы достижения взаимопонимания с подростком, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Краснодарском крае увеличат финансовую поддержку приемных семей. Планируется, что сумма выплат вырастет уже в 2020 году. На финансирование всех программ поддержки приемных семей в 2019 году из бюджета региона планируют потратить более 5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU