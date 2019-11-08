В Краснодаре произошло ДТП с участием легковушки и трамвая

СЕГОДНЯ 09:23 2019-11-08T10:08:22+03:00

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По словам очевидцев, на углу Калинина и Герцена произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая. Из-за аварии было нарушено движение в обе стороны.

На кадрах, которые предоставили очевидцы, видно, что у иномарки помят задний бампер, а сама легковушка вылетела на трамвайные пути.

Фото: Владимир Мариничев

- Участники аварии самостоятельно оформили ДТП без привлечения сотрудников ДПС. Пострадавших нет, - сообщил официальный представитель УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.

Авария произошла в 8:31. Остановились трамваи маршрутов № 6, 7, 11, 21 и 3. Сейчас движение в сторону центра города восстановили. Иномарку еще не убрали с путей.

Фото: Владимир Мариничев

По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 7 ноября на пересечении улиц Энгельса и Толстого в Новороссийске. По предварительным данным, водитель маршрутки №8 ехал по второстепенной дороге. Он не предоставил преимущество КамАЗу и столкнулся с ним. От удара маршрутка перевернулась.

ИСТОЧНИК KP.RU