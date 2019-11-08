На Кубани грузовой автомобиль протаранил пассажирский автобус

СЕГОДНЯ 10:54 2019-11-08T10:55:48+03:00

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8 ноября в 08:15 произошла аварии на 13 километре трассы Белореченск – Рязанская.

Фото: отдела ГО и ЧС Белореченска

По прибытию спасателей на место дорожно-транспортного происшествия было установлено, что грузовой автомобиль протаранил автобус ПАЗ, стоявший на обочине дороги. Он следовал по маршруту хутор Новогурийский – Белореченск. В автобусе находилось 20 человек, детей там не было.

Фото: отдела ГО и ЧС Белореченска

- В результате столкновения пострадали 4 человека. Их госпитализировали в Белореченскую ЦРБ. Обстоятельства ДТП уточняются, - сообщили в отделе ГО и ЧС Белореченска.

Напомним, на углу Калинина и Герцена в Краснодаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая. Из-за аварии было нарушено движение в обе стороны. Участники самостоятельно оформили ДТП без привлечения сотрудников ДПС. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU