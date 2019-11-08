В Сочи пройдет открытое первенство города по танцевальному спорту

СЕГОДНЯ 11:48 2019-11-08T11:48:41+03:00

Пары будут соревноваться в европейской и латиноамериканской программах

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В Сочи 10 ноября на базе Федерального центра единоборств состоятся соревнования Argo Cup-2019.

- На открытое первенство города по танцевальному спорту в этом году заявились команды из Краснодара, Сочи, Туапсе, Геленджика, Новороссийска, Анапы, Пятигорска и Кисловодска, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

- Кубок пройдет в двух отделениях: массовый спорт и спорт высших достижений. Пары будут соревноваться в европейской и латиноамериканской программах. Участвуют спортсмены в возрасте от пяти до 19 лет, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Юг Спорт».

Напомним, в Детской художественной школе имени Эрьзя открылась персональная выставка художника Пайлака Карапетяна «От старого Тбилиси до южного Новороссийска». Художник для создания пейзажей, портретов и натюрмортов использует перетертые смеси из простого камня и драгоценных металлов – золота и серебра.

ИСТОЧНИК KP.RU