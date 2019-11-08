Магомед-Шапи Сулейманов пригласил Хабиба Нурмагомедова на матч «Краснодара» с «Базелем»
Игра состоится 28 ноября, но известный боец приедет на Кубань раньше
Изменить размер текста:
19-летний футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что во время съемок блога «КраСава» пригласил чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на матч Лиги Европы против «Базеля». Игра состоится на стадионе «Краснодар» 28 ноября.
- Меня просили написать ему, я приглашал его на игру с «Базелем», если он придет, то я буду рад ему, - сказал Сулейманов.
Пока Нурмагомедов не ответил на приглашение, но уже известно, что Хабиб приедет в Краснодар 11 ноября и проведет автограф-сессию.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ФК «Краснодар»»