2019-11-08T13:04:51+03:00
Спорт

Магомед-Шапи Сулейманов пригласил Хабиба Нурмагомедова на матч «Краснодара» с «Базелем»

Игра состоится 28 ноября, но известный боец приедет на Кубань раньше
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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19-летний футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что во время съемок блога «КраСава» пригласил чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на матч Лиги Европы против «Базеля». Игра состоится на стадионе «Краснодар» 28 ноября.

- Меня просили написать ему, я приглашал его на игру с «Базелем», если он придет, то я буду рад ему, - сказал Сулейманов.

Пока Нурмагомедов не ответил на приглашение, но уже известно, что Хабиб приедет в Краснодар 11 ноября и проведет автограф-сессию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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