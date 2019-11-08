Сбившего 10-летнюю девочку сочинского полицейского приговорили к трем годам колонии

СЕГОДНЯ 14:42 2019-11-08T14:42:27+03:00

За секунду до трагедии. Фото: кадр из видео.

Правда, приговор еще не вступил в законную силу [фото, видео]

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Эта авария произошла еще 16 февраля 2019 года на улице Каспийской в Адлерском районе Сочи. 10-летняя школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее на полной скорости сбил «Хендай Акцент».

По словам очевидцев, после столкновения девочка пролетела около 25 метров и еще была жива. В тяжелом состоянии ее экстренно госпитализировали, но спасти не смогли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/742663" frameborder="0"></iframe> В Сочи водитель насмерть сбил ребенка и скрылся с места аварии.

Водитель авто предпочел скрыться с места ДТП. А позже стало известно, что за рулем находился 26-летний сержант полиции Хачатур Г. Лишь спустя несколько часов, узнав, что в городе объявили план «Перехват», он все-таки явился в полицейский участок. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

- В суде установлено, что в тот вечер водитель, тогда занимающий должность полицейского 1 взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции линейного отдела полиции на станции Адлер Сочинского ЛУ МВД России на транспорте, не находился при исполнении, - сообщают в прокуратуре Краснодарского края. - Нарушив скоростной режим, он допустил наезд на девочку.

В тот роковой вечер девочка ушла в гости к подруге, но домой не вернулась.

В судебном заседании бывший полицейский полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

- Суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии-поселении, - добавляют «КП» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Правда, приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU