Сбившего 10-летнюю девочку сочинского полицейского приговорили к трем годам колонии
Эта авария произошла еще 16 февраля 2019 года на улице Каспийской в Адлерском районе Сочи. 10-летняя школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее на полной скорости сбил «Хендай Акцент».
По словам очевидцев, после столкновения девочка пролетела около 25 метров и еще была жива. В тяжелом состоянии ее экстренно госпитализировали, но спасти не смогли.
В Сочи водитель насмерть сбил ребенка и скрылся с места аварии.
Водитель авто предпочел скрыться с места ДТП. А позже стало известно, что за рулем находился 26-летний сержант полиции Хачатур Г. Лишь спустя несколько часов, узнав, что в городе объявили план «Перехват», он все-таки явился в полицейский участок. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
- В суде установлено, что в тот вечер водитель, тогда занимающий должность полицейского 1 взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции линейного отдела полиции на станции Адлер Сочинского ЛУ МВД России на транспорте, не находился при исполнении, - сообщают в прокуратуре Краснодарского края. - Нарушив скоростной режим, он допустил наезд на девочку.
В тот роковой вечер девочка ушла в гости к подруге, но домой не вернулась.
В судебном заседании бывший полицейский полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
- Суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии-поселении, - добавляют «КП» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами сроком на 3 года.
Правда, приговор еще не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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