Краснодарцам напомнили о необходимости оплатить налоги

СЕГОДНЯ 15:13 2019-11-08T15:13:20+03:00

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Жителям краевой столицы напоминают о необходимости заплатить транспортный, земельный и имущественные налоги. Чтобы не начислялась пеня, это необходимо сделать до 2 декабря.

- Основная часть налоговых поступлений от граждан идет в городской бюджет, а значит, будет потрачена на социальные программы, а также благоустройство. Так в 2018 году жители краевого центра принесли в казну почти 3 млрд рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В данный момент идет рассылка налоговых уведомлений. По почте их получат те, кто не подключил «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России. Стоит добавить, что квитанции в 2019 году пополнились шрих- и QR-кодами. Благодаря им можно заплатить налог через Интернет или банковские терминалы.

Напомним, в экономике Краснодара доля промышленного производства превысила 40 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU