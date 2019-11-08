На Кубани совершил аварийную посадку легкомоторный самолет

СЕГОДНЯ 15:34 2019-11-08T15:34:37+03:00

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В станцие Переясловской Брюховецкого района днем 8 ноября совершил аварийную посадку самолет Ан-2.

- По предварительным данным, на борту воздушного судна находился только пилот. При посадке он не пострадал, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Сейчас на месте ЧП работают следователи, которые, в рамках организованной проверки, установят все обстоятельства ЧП. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Новороссийске столкнулись маршрутка и КамАЗ. Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Энгельса и Толстого. По предварительным данным, водитель маршрутки №8 ехал по второстепенной дороге. Он не предоставил преимущество КамАЗу и столкнулся с ним. От удара маршрутка перевернулась. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили четыре пассажирки автобуса. Они были госпитализированы в больницу.

На Кубани самолет Ан-2 совершил аварийную посадку.

ИСТОЧНИК KP.RU