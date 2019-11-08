Живущего во дворе многоэтажки медведя перевезут в Кореновск

СЕГОДНЯ 15:58 2019-11-08T15:58:27+03:00

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Двухлетний медведь Афанасий, почти три недели проживший во дворе одной из многоэтажек в центре Краснодара, вызвал небывалый ажиотаж у общественности. Пока одни неравнодушные люди приносили еду и гладили мишку, другие - искали для косолапого новый дом. Изначально животное предполагалось как подарок на свадьбу, однако жених отказался и заявил, что посылку ждать не будет.

Несмотря на всю серьезность ситуации, решить судьбу медведя оказалось непросто. Ему искали питомник, но везде временные хозяева получали отказ. Но после придания огласки для Афанасия все же нашелся дом.

- В любом случае медведя постараемся спасти, - заявил помощник мэра города Владимир Вербицкий. - Уже готовятся все документы для перевозки бурого в зоопарк Кореновска.

Сейчас косолапому предстоит пройти ветеринарное обследование и карантин.

- А дальше жить ему в вольере, выпустить взрослого медведя в дикую природу уже нельзя, погибнет, - добавляет Владимир Вербицкий. - Еще глава города Евгений Первышов выделил средства на питание для медведя, пока он не получит новую прописку.

В Краснодаре медведь поселился во дворе многоэтажки.

ИСТОЧНИК KP.RU