2019-11-08T16:05:35+03:00
Происшествия

Тушение пожаров в лесах Краснодарского края осложняется из-за ветра

Триста человек брошены на борьбу со стихией
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: Максим МалецкийФото: Максим Малецкий
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В Краснодарском крае продолжают бушевать лесные пожары. С утра огнем были охвачены десятки гектаров на территории Северского района, к обеду тревожные сигналы начали подавать в Туапсинском лесничестве.

- Группировка спасателей в лесах Кубани увеличена до 300 человек, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе администрации края. - В местах возгораний работают 32 единицы техники. Кроме этого, задействованы волонтеры из числа местного населения.

Только удалось локализовать пожар на почти 10 гектарах леса в Афипском лесничестве, как сообщили о новом пожаре на площади в почти 3 гектара.

Осложняет борьбу с огнем ветер и по-летнему жаркая погода. Сегодня, 8 ноября, на Кубани около 30 градусов тепла.

Власти региона настоятельно рекомендуют жителям и гостям края не разжигать костров в лесу!

ИСТОЧНИК KP.RU

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