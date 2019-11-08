На Кубани горят леса

Власти района призывают брать вилы и лопаты

Жители Северского района Краснодарского края бьют тревогу - вторые сутки они вручную борются с огнем в лесу. Стихией объяты километры.

- Сегодня был на пожаре, отбили полностью восточную часть Пшафа в сторону кордона. Были лесники, егери и местные жители, - рассказывает "КП" - Кубань" Максим Мальцев. - Нас было в общей сложности не более 15 человек. Было очень тяжело, мало людей, но когда мы ехали домой, приехали еще МЧС из Краснодара: 3 машины, 2 из них пожарные и в одной люди. Дальше они будут тушить оставшиеся очаги.

Фото: Максим Мальцев

В рынду бьют и местные власти со своей страницы в соцсети.

- Дорогие земляки! Просим вашей помощи! - написал с утра, 8 ноября, глава района Адам Джарим. - В районе Планческая Щель, поселок Мирный, лагерь "Регион 93" горит лес! Просим помощи в тушении огня. Сбор возле администрации Смоленского поселения в 8:00 часов. С собой нужно брать лопаты, грабли и питьевую воду!

О том, что ситуация в лесу в районе станицы Смоленская, действительно, критическая, сообщили и в краевом МЧС.

- По данным ситуационного центра Единой дежурной диспетчерской службы 112, на данный момент на территории Северского района зафиксированы два очага природного пожара. Площадь, пройденная огнем, в станице Ставропольской составляет 6,99 кв.км, в поселке Планческая Щель - 8,07 кв.км. Всего к ликвидации возгораний привлечено 255 человек, 18 единиц техники, в том числе от МЧС России – 27 человек, 5 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Максим Мальцев

В краевом министре природных ресурсов говорят о новом пике пожароопасности. На Кубани сегодня, 8 ноября, температура воздуха достигнет +27 градусов. А значит, полыхнуть сухая трава и листва может в любую секунду.

- В районе Планческой щели новый пожар. Все остальные были ликвидированы ранее. Возгорание обнаружено сегодня, 8 ноября, в 10 часов 30 минут на землях лесного фонда Крепостного участкового лесничества Афипского лесничества, - прокомментировали в минприроды края.

Фото: Максим Мальцев

В ведомстве, несмотря на аномально жаркую осень, считают, что причиной пожара в лесу мог стать человеческий фактор. И рекомендуют гостям и жителям Кубани быть более бдительными и осторожными.