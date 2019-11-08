На Кубани создадут лаборатории по сертификации вина

СЕГОДНЯ 17:23 2019-11-08T17:23:47+03:00

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Власти Кубани обратились к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с просьбой оказать содействие в создании в регионе специализированных лабораторий по сертификации вина на экспорт. Сейчас единственное подобное учреждение находится в Москве, и все образцы необходимо отправлять в столицу и ждать результатов длительное время.

- Сегодня кубанские вина поставляют в 17 стран мира. И каждая партия, отправляемая в Евросоюз, должна получить особый сертификат, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Дмитрий Патрушев отметил актуальность данной проблемы, поддержал выдвинутую инициативу и пообещал проработать вопрос на уровне федерального Минсельхоза.

Напомним, в 2019 году в Краснодарском крае увеличено производство пшеницы, риса, сои, зерновой кукурузы, подсолнечника. Так, произвели сельхозпродукции на 304,4 млрд рублей. Это на 4,5 процента больше, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU