Пожары в Северском районе начнут тушить с воздуха

СЕГОДНЯ 12:06 2019-11-09T12:08:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Северском районе для тушения пожаров начнут использовать авиацию. К труднодоступным очагам направят вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Кроме того, может быть применен встречный пал. В муниципалитете введен режим повышенной готовности.

- Продолжается ликвидация доступных очагов наземными силами, создаются минерализованные полосы до защите населенных пунктов. При необходимости будет организован встречный пал. Тяжелой техникой прокладываются волоки в лесном массиве для организации доставки личного состава с противопожарными ранцевыми установками, - сообщают в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пожары в лесах Северского района не прекращаются уже несколько дней. Утром 9 ноября оставалось еще пять очагов, четыре из которых локализованы. На месте работают спасатели и добровольцы. За лесами и очагами возгорания следят с помощью беспилотников, дополнительно направлено 7 единиц техники и 30 человек. На месте развернут оперативный штаб.

ИСТОЧНИК KP.RU